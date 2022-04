Juventus, Allegri: "Servono 10 punti per la Champions. Contento per la Roma in Europa"

Alla vigilia di Juventus-Bologna l'allenatore bianconero Massimiliano Allegri in conferenza stampa ha parlato dell'obiettivo Champions: "Sarebbe stato bello andare avanti anche in Champions. Ma facciamo un passo alla volta, pensiamo al Bologna e al campionato. Ci sono sei partite di cui le ultime due sono con squadre dietro di noi. La Fiorentina ha il calendario migliore rispetto a chi è dietro di noi, bisogna fare attenzione e secondo me servono ancora 10 punti, minimo, per andare in Champions. Alla Coppa Italia penseremo da dopodomani".

Inoltre, ha anche commentato il cammino delle squadra italiane in Europa, dove resta solo la Roma in corsa per la Conference League: "Vuol dire tanto e niente. Noi siamo passati dall'esaltazione post Europeo dove sembra che tutto fosse risolto. Un conto è vedere la realtà delle cose, non è una questione tecnica ma generale. Basti vedere anche solo gli introiti del campionato italiano e quelli del campionato inglese. I problemi non è che vengono fuori in un giorno, ci sono sempre. In Italia spesso si mette la testa sotto la sabbia, finché non prendiamo una strada non possiamo sapere se sia giusta o sbagliata. In Italia si tende a vivacchiare, noi italiani poi siamo bravi ad arrangiarci. Sono contento per la Roma e mi dispiace per l'Atalanta, quando vanno avanti le italiane è sempre bene per il calcio italiano. Bisogna cercare di fare meglio l'anno prossimo, ma non c'è un solo problema".