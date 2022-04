Juventus, Allegri: "In campionato bisogna pensare ad arrivare tra le prime quattro"

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Coppa Italia contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Il tecnico dei bianconeri ha parlato anche del campionato, con un commento sulla classifica di Serie A. Le sue parole:

"In campionato bisogna pensare ad arrivare fra le prime quattro. Nessuno a inizio gennaio si sarebbe aspettato la Juve in questa posizione a cinque giornate dalla fine. Dobbiamo proteggere questo vantaggio. Il campionato è equilibrato, gli episodi fanno la differenza. Noi non abbiamo vinto delle partite giocando bene, sicuramente ci è mancato quel qualcosa in più per far sì che quelle gare le vincessimo. Dobbiamo fare questo passo in avanti. L'anno prossimo sarà sicuramente migliore, ora bisogna pensare a quello che si deve fare adesso".