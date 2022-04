Inter-Roma, polemiche per la designazione di Sozza: «È di Milano». Il precedente in stagione di Milan-Lazio

Una scelta che ha fatto discutere. Per Inter-Roma è stato designato Simone Sozza e anche qui le polemiche non mancano. La scelta infatti non è piaciuta ai tifosi che hanno invaso i social di commenti legati soprattutto al fatto che a dirigere l'Inter in casa sia stato designato un arbitro milanese. «Come può un direttore di gara nato a Milano arbitrare Inter-Roma?» è il leitmotiv su Twitter. Nulla però sulla carta di strano perché a far fede in questi casi è la sezione di appartenenza e nel caso di Sozza è quella di Seregno, provincia di Monza e Brianza e non Milano.

Inoltre lo stesso arbitro era stato già designato in questa stagione per un'altra gara a San Siro, l'occasione erano i quarti di finale di Coppa Italia tra Milan e Lazio, e secondo ambienti arbitrali la scelta del designatore Rocchi è quella di voler premiare un fischietto giovane come Sozza (34 anni) che secondo molti diventerà tra i migliori arbitri d'Italia e d'Europa nel giro di poco tempo.

(ansa)