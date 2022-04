INTER-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. Torna Veretout dal 1'

LAROMA24.IT - Altro giro, altra corsa. Lunedì il Napoli, oggi un'altra big sulla strada della Roma che cerca di allungare la serie positiva di risultati e di non perdere terreno per la corsa all'Europa. Mourinho torna a San Siro da avversario per sfidare la 'sua' Inter, con l'intenzione di riscattare la brutta figura di qualche mese fa in Coppa Italia.

C'è il Leicester la prossima settimana ma lo Special One non fa sconti e manderà in campo i migliori a disposizione. Con le assenze di Zaniolo e Cristante le indicazioni sono ovvie: ci sarà Veretout al fianco di Sergio Oliveira. Per il francese ritorno alla maglia da titolare in campionato dopo 2 mesi: il 27 febbraio con lo Spezia l'ultima volta dal 1' in Serie A, in assoluto Veretout manca dai titolari dalla gara di ritorno con il Vitesse in Conference League dello scorso 17 marzo. In attacco ci saranno Pellegrini e Mkhitaryan a supporto di Abraham.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

CORRIERE DELLO SPORT (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Sergio Oliveira, Veretout, Zalewski; Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Sergio Oliveira, Veretout, Zalewski; Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

IL MESSAGGERO (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Sergio Oliveira, Veretout, Zalewski; Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

IL TEMPO (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Veretout, Sergio Oliveira, Zalewski; Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

CORRIERE DELLA SERA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Sergio Oliveira, Veretout, Zalewski; Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

IL ROMANISTA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Sergio Oliveira, Veretout, Zalewski; Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.