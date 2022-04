Inter-Roma: la moviola. Regolare la posizione di Dumfries in occasione del vantaggio

Questi i principali eposidi arbitrali del match tra Inter e Roma diretto da Simone Sozza, designazione che ha suscitato molte polemiche in settimana per via della provenienza del fischietto, nato a Seregno, pochi kilometri da Milano.

35' - Mancini atterra Dimarco all'ingresso del lato corto dell' area: bravo Sozza a decretare il calcio di punizione anzichè il rigore

34' - Protesta l'Inter, con Perisic che chiede un fallo di mano di Karsdorp che però non c'è: l'olandese tocca il pallone con l'addome.

30' - Regolare il gol dell'1-0 di Dumfries: l'olandese è tenuto in gioco da Zalewski.