Inter-Roma, attesi oltre 3600 tifosi giallorossi

La passione dei tifosi della Roma non si limita solamente alle partite casalinghe ed infatti anche in trasferta la squadra viene seguita sempre con grandissimo entusiasmo. Per la prossima partita di campionato, nella quale i giallorossi sfideranno l'Inter sabato 23 aprile alle ore 18, sono attesi per il momento oltre 3600 romanisti nel settore ospiti.