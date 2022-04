Inter, Inzaghi: «Priorità alla Coppa Italia, poi penseremo alla Roma»

Settimana cruciale per l'Inter, che domani scende in campo per la semifinale di ritorno di Coppa Italia con il Milan, con un occhio anche al match con la Roma di sabato prossimo. «La partita di domani ha una grandissima importanza e vale una finale - ha detto il tecnico Simone Inzaghi in conferenza stampa - . Dobbiamo essere bravi a scindere le due competizioni, chiaramente domani ci sarà priorità per la Coppa Italia. Al triplice fischio, indipendentemente dal risultato, ci concentreremo sulla Roma. Da venerdì, già dopo la gara La Spezia, il nostro pensiero è andato a quella di domani sera».