Giampaolo: "Dossier sugli arbitri della Salernitana? Ho visto il match con la Roma, manca un rigore su Mkhitaryan"

A margine della conferenza stampa di ieri, alla vigilia di Sampdoria-Salernitana, Marco Giampaolo ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano. Il tecnico dei blucerchiati si è soffermato sul tema arbitrale, visto che la Salernitana avrebbe presentato un dossier sugli errori arbitrali subiti:

"Conosco il mondo arbitrale, le tensioni e le pressioni che si creano. Il dossier in sé non mi preoccupa, ma mi preoccupa molto di più se invece dietro il dossier ci fosse una strategia. Ho visto Roma-Salernitana, c'era un rigore su Mkhitaryan non fischiato. Per la nostra partita è stato designato Valeri, lo abbiamo già avuto recentemente con la Juventus, è autorevole, un internazionale. Andiamo oltre".

(Secolo XIX)