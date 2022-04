FOTO e VIDEO - Roma-Salernitana, striscione in memoria di Di Bartolomei: "Agostino nel cuore"

In occasione di Roma-Salernitana, 32a giornata di campionato in scena alle 18.00, l'Olimpico ricorda Agostino Di Bartolomei, indimenticabile capitano della Roma che l'8 aprile avrebbe festeggiato il compleanno e che nella sua carriera ha militato anche con la maglia della Salernitana. Prima del fischio d'inizio è stato esposto uno striscione in sua memoria: "Agostino nel cuore".