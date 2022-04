FOTO - Roma-Salernitana, lo striscione della Sud: "Se i tuoi colori sventolo, i brividi mi vengono"

Presenze da record per la sfida dell'Olimpico tra Roma e Salernitana, la più gremita degli ultimi 20 anni escludendo i big match e gli addii di Totti e De Rossi. Un appuntamento importante anche per rialzare il morale dopo il ko di Bodo. E la Sud ha accolto la squadra in un atmosfera da brividi e con lo strisicione: "Se i tuoi colori sventolo, i brividi mi vengono"