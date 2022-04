Fiorentina, Barone: "Abbiamo la possibilità di andare in Europa, dipende da noi"

«Abbiamo avuto difficoltà nelle ultime dure gare, speriamo di raccogliere tutto il gruppo e fare a Milano una prestazione come merita la tifoseria. Speriamo di mettere tutto in quella partita, abbiamo bisogno dell'appoggio di tutta la tifoseria e tutta la città per il finale di campionato. L'obiettivo dell'Europa lo controlliamo noi, abbiamo la possibilità di andarci, non bisogna mollare», ha detto il direttore generale della Fiorentina Joe Barone intervenuto a Palazzo Vecchio per i 100 anni dell'Us Affrico. Barone ha aggiunto che «sabato contro il Milan è una di quelle partite dove la Fiorentina dovrà fare» una grande «prestazione. Non possiamo essere distratti come a Salerno e ieri sera» contro l'Udinese.