Bologna: seduta tattica con prove sui calci piazzati. Terapie per Dijks, differenziato per Kingsley. Domani alle 10 la conferenza stampa di De Leo

Il Bologna si sta preparando per la prossima sfida di campionato, nella quale affronterà la Roma. I felsinei sfideranno i giallorossi allo Stadio Olimpico domenica 1 maggio alle ore 20:45. Questo il report dell'allenamento odierno: "A due giorni dalla partita dell’Olimpico i rossoblù hanno svolto una seduta tattica con prove di calci piazzati. Terapie per Mitchell Dijks, allenamento differenziato per Michael Kingsley".

Inoltre il Bologna ha comunicato che il tecnico rossoblù, Emilio

