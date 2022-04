Bologna: la squadra visita Mihajlovic in ospedale dopo l'allenamento mattutino (VIDEO)

Bel gesto della squadra del Bologna che, dopo la vittoria ottenuta ieri sull'Inter e l'allenamento sostenuto stamattina in vista della sfida di domenica con la Roma, ha deciso di andare a salutare Sinisa Mihajlovic. I giocatori rossoblù si sono dunque recati, dopo la sessione, all'Ospedale Sant'Orsola proprio per porgere un saluto al proprio tecnico, che si è complimentato per la vittoria ottenuta sui nerazzurri.

(bolognafc.it)