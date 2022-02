VIDEO - Serie A: la punizione di Pellegrini in Roma-Juve premiata come "Gol del mese" di gennaio

Il risultato finale di quella partita resta una macchia indelebile sulla stagione della Roma. Una minima soddisfazione per Lorenzo Pellegrini, celebrato dalla Serie A per la sua rete su punizione nel match con la Juve. Il gol realizzato dal capitano giallorosso al 52' della sfida con i bianconeri è stato infatti premiato come il gol del mese di gennaio. Rete che fissò il risultato sul momentaneo 3-1, prima della rimonta finale dell'undici di Allegri.