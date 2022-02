Due nuovi contagi da Covid-19 nel Cagliari, come annuncia il club sardo con un comunicato ufficiale: "Il Cagliari Calcio comunica che i test sanitari hanno evidenziato la positività al Covid-19 di Giorgio Altare e Gabriele Zappa: vaccinati, asintomatici, i calciatori sono stati posti subito in isolamento. Il Club ha informato le autorità competenti in materia".

