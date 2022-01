VIDEO - Mourinho sul mercato: "Fino al 31 è aperto, ma non mi aspetto nulla di più. Veretout e Carles Perez restano"

Nella conferenza stampa alla vigilia di Empoli-Roma, Josè Mourinho ha risposto ad una domanda sul mercato. Le sue parole: "Forse ho sbagliato a dire che era chiuso, il mercato fino al 31 è aperto. Io non mi aspetto qualcosa di più, ma il mercato è aperto. Per quanto riguarda le cessioni sembra che un giocatore ogni volta che va in panchina o gioca meno debba essere ceduto, se è così è complicato. Veretout è stato in panchina una volta e sembra già in vendita, lo stesso Carles Peres: non è così. I giocatori che sono andati via erano parte di una strategia strutturale della nostra squadra. In questo momento questa è la rosa che avremo fino alla fine del campionato. Abbiamo cambiato 4 giocatori con pochissimi minuti e abbiamo preso 2 giocatori che in due partite hanno già fatto più minuti rispetto a loro"

