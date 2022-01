VIDEO - Mourinho: "Kumbulla 2 mesi fa non aveva la mia fiducia totale, ma ora l'ha conquistata con umiltà e lavoro"

Una difesa intera a disposizione per Josè Mourinho, che in conferenza stampa ha confermato la convocazione di Smalling e i progressi di Kumbulla: "Sta bene, magari non benissimo ma si è allenato due giorni con la squadra, si era allenato giovedì da solo e i giorni in cui è stato a casa ha lavorato in modo limitato chiaramente. Se deve giocare lo farà, abbiamo tutti e 4 i centrali a disposizione. Kumbulla 2 mesi fa non aveva la mia fiducia totale, ma ora l'ha conquistata con umiltà, lavoro ed apertura totale alle critiche. Forse non avevo mai avuto 4 difensori a disposizione"

