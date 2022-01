VIDEO - Mourinho: "Covid? Con un numero di giocatori sufficiente si deve giocare"

In conferenza stampa José Mourinho commenta anche l'attuale aumento dei contagi da Covid-19 in Serie A. "Risultati falsati? Non mi piace vederla in questo modo, perché quando una squadra ha 3-4 infortuni di giocatori importanti, e succede spesso ed è successo anche a noi in questa stagione, il risultato non è falsato. È la Roma che gioca contro il Napoli, contro la Lazio e contro lo Spezia. Se non gioca Pellegrini, Smalling, Abraham, Zaniolo con 5 gialli, il risultato non è falsato. Ci sono delle regole - le sue parole -. Ovviamente sarebbe una pazzia e un'ingiustizia far giocare una squadra senza portiere, in questo senso sì. Ma se c'è un minimo di giocatori disponibili, ok. Noi non siamo una squadra con tantissime opzioni, per noi è un problema ogni volta che manca un giocatore. Ma, secondo me, se c'è un numero sufficiente per giocare, si deve giocare. Mi dispiace solo per i tifosi per la riduzione dal 75% al 50%".