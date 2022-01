VIDEO - Mourinho: "Calciatore no-vax? Non penso avremo problemi"

In conferenza stampa alla vigilia di Milan-Roma, José Mourinho ha affrontato anche il tema vaccino per il Covid-19, dopo le indiscrezioni della presenza di un calciatore non vaccinato in rosa. "Sono cose private e i giocatori hanno diritto di tutelare la loro privacy. Anche qualche giocatore ha avuto Covid la settimana scorsa, ha chiesto privacy e noi abbiamo rispettato questo. Le regole sono regole, la legge è la legge - ha detto il tecnico giallorosso -. Nel momento in cui il governo italiano deciderà, la decisione dovrà essere rispettata. Un giocatore che finora poteva non essere vaccinato ovviamente vogliamo che rispetti la legge e che possa fare il suo mestiere e giocare. Ma non penso avremo problemi internamente".