Supercoppa Italiana, Inter-Juventus 2-1: Alexis Sanchez regala la vittoria ai nerazzurri allo scadere

Assegnato il primo trofeo della stagione per quanto riguarda il calcio italiano. Tra Inter e Juventus, è stata la squadra di Simone Inzaghi ad aggiudicarsi la Supercoppa Italiana. La vittoria per Lautaro e compagni è arrivata per il risultato di 2-1, grazie al gol segnato da Alexis Sanchez al 120'. Nel primo tempo è arrivato prima il gol di McKennie, poi quello di Lautaro Martinez, segnato su calcio di rigore. Il secondo tempo non ha regalato gol, quindi per decidere il match sono serviti i tempi supplementari: quando la lotteria dei calci di rigore sembrava ormai inevitabile, è arrivato il gol di Alexis Sanchez, che ha chiuso il match sul risultato di 2-1.