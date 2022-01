La 22a giornata di campionato si apre a "Marassi" con la vittoria del Torino: la squadra di Ivan Juric passa in casa della Sampdoria in rimonta vincendo 2-1. Singo al 27' e Praet al 67' ribaltano l'iniziale vantaggio di Caputo al 18'. Con questa vittoria il Torino sale a 31 punti in classifica, a -1 dalla Roma impegnata domani col Cagliari, mentre la Samp resta a 20.