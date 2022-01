Serie A, Venezia-Milan 0-3: rossoneri momentaneamente in vetta

Dopo il successo contro la Roma, espugna anche Venezia il Milan di Pioli. Al Penzo finisce 0-3 per i rossoneri, con le reti di Ibrahimovic in apertura e la doppietta di Theo Hernandez. Una vittoria importantissima per la squadra di Pioli, che sale a quota 48 punti scavalcando momentaneamente l'Inter in vetta alla classifica.