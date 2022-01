Serie A: Torino-Fiorentina si giocherà lunedì. A martedì Cagliari-Bologna

La Lega Serie A ha ufficializzato la variazione di orario e data di tre match di campionato causa Covid-19. Torino-Fiorentina, inizialmente in programma domani, domenica 9 gennaio alle ore 14.30 e valida per la seconda giornata di ritorno, si disputerà lunedì 10, con calcio di inizio alle ore 17. Cagliari-Bologna, ugualmente in calendario domani alle 14.30, si giocherà martedì 11 alle 20.45. Bologna-Napoli, incontro valido per il terzo turno di ritorno, si disputerà lunedì 17 alle 18.30 anziché domenica 16 alle 15.