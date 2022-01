Serie A, Torino-Fiorentina 4-0: i viola mancano il sorpasso a Roma e Lazio

Prestazione superlativa per il Torino, che batte 4-0 la Fiorentina. Gara messa in discesa già nel primo tempo per la squadra di Juric, con i gol di Singo e la doppietta di Brekalo. Nella ripresa arriva la rete del poker firmata Sanabria, che consente ai granata di volare a quota 28 punti in classifica. La Fiorentina resta invece a 32, gli stessi di Roma e Lazio.