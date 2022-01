Serie A, Sampdoria-Cagliari 1-2: Deiola e Pavoletti regalano a Mazzarri la seconda vittoria stagionale

La ventesima giornata di Serie A si è aperta con il match tra Sampdoria e Cagliari. I sardi sono riusciti a ribaltare nel secondo tempo il gol del vantaggio di Gabbiadini grazie alle reti di Deiola e Pavoletti. Per gli ospiti è la seconda vittoria in campionato ed è arrivata sempre con i blucerchiati, già sconfitti 3-1 all'andata. Con questo risultato gli uomini di Mazzarri salgono momentaneamente al diciottesimo posto, mentre la Sampdoria rimane ferma in quindicesima posizione con 20 punti.