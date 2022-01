Serie A, Salernitana-Lazio 0-3: Immobile e Lazzari regalano i tre punti a Sarri

Alle 18:00 è andato in scena il secondo match della 22esima giornata di Serie A. Sono scese in campo la Salernitana di Colantuono, falcidiata da assenze dovute a Covid e problemi fisici, e la Lazio di Maurizio Sarri. Un match senza storia in favore dei biancocelesti, che hanno di fatto chiuso il match nei primi 10' di gioco, grazie alla doppietta di Immobile. Nel secondo tempo è arrivato il gol del definitivo 0-3, firmato Lazzari.