Serie A, poker del Napoli: 4-1 alla Salernitana. Pari del Sassuolo nel finale col Toro: 1-1. Spezia-Samp 1-0

La 23a giornata di campionato, che si concluderà con Empoli-Roma e Milan-Juventus, prosegue con le partite in scena alle 15.00: vittorie casalinghe per Napoli e Spezia su Salernitana e Sampdoria, mentre Torino e Sassuolo pareggiano 1-1.

Gli azzurri si impongono 4-1 sulla Salernitana: sblocca Juan Jesus, pareggia Bonazzoli prima del rigore siglato da Mertens sul finire del primo tempo. Nella ripresa Rrahmani e Insigne, dal dischetto, dilagano. Il Napoli sale così a 49 punti in classifica. Nello Spezia è di Daniele Verde il gol vittoria nell'1-0 inflitto alla Sampdoria al Picco: la squadra di Thiago Motta raggiunge quota 25 punti, la Samp resta a 20.

Torino-Sassuolo finisce 1-1: i granata passano in vantaggio con Sanabria, ma nel finale, all'88', Raspadori riequilibra il risultato. 32 punti per il Toro, a -3 dalla Roma impegnata alle 18.00 con l'Empoli, e 29 per il Sassuolo.