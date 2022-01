Serie A, pari in extremis per Lazio: 3-3 con l'Empoli. Spezia-Verona 1-2

Prosegue la prima giornata del girone di ritorno di Serie A con il 3-3 tra Lazio ed Empoli e la vittoria in trasferta del Verona, che passa in casa dello Spezia. A Roma la squadra di Andreazzoli sblocca con Bajrami di rigore al 6' e raddoppia, due minuti dopo, con Zurkowski, prima della rete di Immobile al 14' ad accorciare le distanze. Nella ripresa, al 66', arriva il pareggio di Milinkovic-Savic, ma Di Francesco porta di nuovo avanti l'Empoli al 75'. Nel finale, dopo un gol annullato a Patric per tocco di mano e il rigore fallito da Immobile, è nuovamente Milinkovic-Savic a ristabilire la parità e fissare il punteggio sul 3-3.

Al Picco, invece, una doppietta di Caprari (59' e 70') regala i 3 punti alla squadra di Tudor, inutile la rete di Erlic all'85'.