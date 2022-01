Serie A, l'Atalanta dilaga con l'Udinese: 6-2. Napoli-Samp 1-0

Nelle sfide della 21a giornata di campionato in programma alle 16.30 si impongono Atalanta e Napoli rispettivamente sull'Udinese e sulla Sampdoria. Vittoria esterna per la squadra di Gasperini che batte l'Udinese 6-2: in rete Pasalic (17'), Muriel (22'), Malinovskyi (43') nel primo tempo, nella ripresa l'Udinese accorcia con l'autogol di Djimsiti, poi di nuovo Atalanta con Muriel (76') prima del nuovo gol dei padroni di casa con Beto (88'). Nel finale l'Atalanta dilaga con Maehle e Pessina. Mentre allo stadio Maradona il Napoli vince di misura grazie al gol di Petagna.