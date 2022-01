Serie A: Inter batte Lazio 2-1, Verona-Salernitana 1-2

Triplice fischio sulle ultime gare in programma per questa 21esima giornata di Serie A - fatta eccezione per i match rinviati per l'emergenza Coronavirus -. A San Siro l'Inter vince sulla Lazio per 2-1: apre Bastoni al minuto 30, cui risponde Immobile 5 minuti più tardi. Nel secondo tempo è Skriniar a riportare definitivamente in vantaggio gli uomini di Inzaghi che controsorpassano così il Milan in testa alla classifica.

In coda, invece, la Salernitana accorcia sul Genoa grazie alla vittoria in trasferta contro l'Hellas Verona. Sblocca Djuric, pareggia Lazovic. Al 70' decide, invece, Kastanos.