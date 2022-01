Serie A: il Milan cade in casa contro lo Spezia. Il Napoli passa a Bologna

Passo falso per il Milan, che manca il sorpasso all'Inter in vetta alla classifica. La squadra di Pioli, infatti, perde 1 a 2 in casa contro lo Spezia. Apre Leao dopo un calcio di rigore fallito da Hernandez. Nella ripresa però il pareggio di Agudelo, seguito allo scadere dal definitivo vantaggio firmato Gyasi. I rossoneri restano dunque a quota 48 punti.

Vittoria esterna, invece, per il Napoli, che si impone 0-2 a Bologna con la doppietta di Lozano. Un successo che permette alla squadra di Spalletti di sorpassare l'Atalanta al terzo posto.