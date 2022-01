Serie A, Genoa-Udinese 0-0: finisce a reti bianche la prima di Blessin. Cambiaso espulso salterà la Roma

Finisce in parità la prima di Alexander Blessin sulla pancina del Genoa. I rossoblu, infatti, non vanno oltre lo 0-0 in casa contro l'Udinese. Un punto che permette alla squadra ligure di muovere la classifica dopo 2 ko di fila, in attesa del match di domenica prossima contro la Roma, quando la squadra d Blessin non avrà a disposizione Andrea Cambiaso, espulso nel finale del match contro i friulani.