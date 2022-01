Serie A, Fiorentina-Genoa 6-0: viola a valanga sui rossoblu

Serata di festa per la Fiorentina e notte da incubo per il Genoa, che subisce una rovinosa sconfitta, reduce dall'esonero di Shevchenko e sempre più in crisi. La squadra allenata da Italiano ha vinto con il roboante risultato di 6-0, grazie ai gol di Odriozola, la doppietta di Biraghi, il gol di Vlahovic e quelli di Bonaventura e Torreira. Con la vittoria di questa sera la Fiorentina si è portata a 35 punti, agganciando la Roma e con una partita da recuperare.