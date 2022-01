Serie A, Empoli-Sassuolo 1-5: doppiette di Scamacca e Raspadori

La 21a giornata di campionato prosegue con la netta vittoria del Sassuolo sul campo dell'Empoli: termina 5-1 per gli uomini di Dionisi. Stappa il match la rete dal dischetto di Berardi al 13', tre minuti dopo l'Empoli trova il pari con Henderson prima del nuovo vantaggio firmato da Raspadori. Nella ripresa, con l'Empoli in 10 dal 61' per l'espulsione di Viti, il Sassuolo segna con Scamacca, che si ripete nel finale per la doppietta personale, e ancora con Raspadori.

Con questa vittoria il Sassuolo sale a 28 punti in classifica e aggancia l'Empoli.