Serie A: colpo Verona, battuto 4-2 il Sassuolo. Hellas a -2 dalla Roma

Un Verona da zona Uefa. Nel match delle 12.30 del ventiduesimo turno di Serie A l'Hellas sbanca il Mapei Stadium e batte per 4-2 il Sassuolo. Il gol di Caprari (37') apre le marcature, seguito dalla tripletta di Barak (44', 57' su rigore e 94'), con in mezzo le due reti dei neroverdi siglate da Scamacca (54') e Defrel (67'). In classifica il Verona sale a quota 30 punti, a -2 dalla Roma, scalvando lo stesso Sassuolo fermo a quota 28.