Serie A, Cagliari-Bologna 2-1: un gol di Pereiro al 94' regala la vittoria a Mazzarri

Il Cagliari vince nel finale contro il Bologna, nell'ultimo match valido per ventunesima giornata di Serie A. Dopo un primo tempo a reti bianche, nella ripresa entrambe le squadre hanno trovato la via della rete. A sbloccare la sfida ci ha pensato Orsolini, che ha trasformato in gol una splendida punizione al 54'. Al minuto 71 però i padroni di casa hanno agguantato il pareggio grazie a Pavoletti. In extremis, ovvero al minuto 94, Pereiro ha bucato Skorupski sul suo palo, regalando così la vittoria a Mazzarri. Con questo risultato i sardi accorciano sul Venezia, ora distante solo un punto, mentre gli uomini di Mihajlovic rimangono fermi a 27 punti.