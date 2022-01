Serie A, Atalanta-Inter 0-0: bergamaschi quarti a +7 sulla Roma

Finisce 0-0 il posticipo domenica del turno di Serie A. A Bergamo, Atalanta e Inter non riescono a segnare e così il risultato iniziale coincide con quello finale. Tra i migliori in campo Handanovic che salva in più di un'occasione la porta della squadra di Inzaghi. Gli ospiti restano in vetta alla classifica in attesa del Milan (che avrà una gara in più) in campo domani, l'Atalanta ora è 4a, a +7 sulla Roma, ma anche lei con una gara da dover recuperare.