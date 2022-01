Serie A: allo Spezia il derby salvezza, battuto il Genoa 1-0

Tre punti importanti in chiave salvezza per lo Spezia, mentre il Genoa va sempre più a fondo. Al Ferraris il derby ligure è della formazione di Thiago Motta, che nel secondo match in programma alle 18.30 del ventunesimo turno di Serie passa per 1-0. Decide la rete di Bastoni al 14'. Lo Spezia sale a quota 19 punti e si mette a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione, mentre il Genoa resta penultimo a 12.