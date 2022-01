Salta un'altra panchina in Serie A. Cambia allenatore anche la Sampdoria: nella notte è stato sollevato dall'incarico il tecnico Roberto D'Aversa. Decisivo il ko di sabato scorso con il Torino. In giornata dovrebbe arrivare l'annuncio ufficiale da parte del club blucerchiato, intanto D'Aversa non dirigerà l'allenamento odierno. Per la sua successione favorito Marco Giampaolo.

(Sky Sport)