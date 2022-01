Roma-Juventus: El Shaarawy e Totti assistono al match dalla tribuna. Cori dell'Olimpico per l'eterno Capitano (FOTO)

Ci sarĂ anche Francesco Totti a seguire Roma-Juventus: l'eterno capitano giallorosso torna sugli spalti dello Stadio Olimpico dopo la presenza fatta registrare in occasione della partita casalinga contro l'Inter, giocatasi il 4 dicembre e finita con il punteggio di 0-3 in favore dei nerazzurri. In suo onore non sono mancati i cori dell'Olimpico, che ha sottolineato l'inquadratura di Totti sui maxischermi.

Tra gli spettatori d'eccezione anche Stephan El Shaarawy, che stando alle voci della vigilia non avrebbe nemmeno dovuto presenziare allo stadio.