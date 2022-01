ROMA-JUVENTUS: le probabili formazioni dei quotidiani. Maitland-Niles titolare, Zaniolo verso il forfait

LAROMA24.IT - Trincerato dietro il silenzio, per Josè Mourinho l'ora delle scelte si avvicina e la formazione da mettere in campo contro la Juve è un vero e proprio rebus per lo Special One. Non solo per i forfait già annunciati degli squalificati Karsdorp e Mancini, ma anche per la possibile indisponibilità di Zaniolo, assente nella rifinitura di ieri. Con l'ombra di un possibile nuovo caso di Covid in squadra.

Le unica certezze: l'ultimo arrivato Maitland-Niles è pronto a debuttare dal 1', in difesa si rivedrà Kumbulla. Tutto da definire il resto, in particolare per riguarda il compagno di reparto di Abraham. Pronti Shomurodov e Felix, anche se c'è l'ipotesi di avanzare Mkhitaryan. Non escluso nemmeno il possibile ritorno alla difesa a 4

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

CORRIERE DELLO SPORT: Rui Patricio; Smalling, Kumbulla, Ibañez; Maitland-Niles, Pellegrini, Cristante, Veretout, Viña; Shomurodov, Abraham.

GAZZETTA DELLO SPORT: Rui Patricio; Ibañez, Smalling, Kumbulla; Maitland-Niles, Pellegrini, Cristante, Mkhitaryan, Viña; Shomurodov, Abraham.

IL MESSAGGERO: Rui Patricio; Smalling, Kumbulla, Ibañez; Maitland-Niles, Pellegrini, Cristante, Veretout, Viña; Shomurodov, Abraham.

IL TEMPO: Rui Patricio; Ibañez, Smalling, Kumbulla; Maitland-Niles, Veretout, Cristante, El Shaarawy; Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

CORRIERE DELLA SERA: Rui Patricio; Mailtand-Niles, Smalling, Ibañez, Viña; Cristante, Veretout; Mkhitaryan, Pellegrini, El Shaarawy; Abraham

IL ROMANISTA: Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibañez; Maitland-Niles, Veretout, Cristante, Pellegrini, Viña; Zaniolo, Abraham