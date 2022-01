ROMA-JUVENTUS: le formazioni UFFICIALI. Debutto per Maitland-Niles, Felix-Abraham in attacco. Riscaldamento in corso (FOTO e VIDEO)

LAROMA24.IT - Dopo il ko in casa del Milan, un'altra prova per la Roma: all'Olimpico, per oggi ancora al 50% di capienza, arriva la Juventus. José Mourinho fa i conti con le assenze di Karsdorp e Mancini, squalificati, e Zaniolo, indisponibile. Il portoghese sceglie Cristante per comporre il terzetto difensivo con Smalling e Ibanez e lascia in panchina Kumbulla. Debutto per Maitland-Niles, arrivato due giorni fa, che si posiziona a destra con Pellegrini, Veretout e Mkhitaryan in mezzo al campo e Viña sulla corsia sinistra. Davanti spazio a Felix al fianco di Abraham.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Rui Patricio; Ibañez, Cristante, Smalling; Maitland-Niles, Pellegrini, Veretout, Mkhitaryan, Viña; Felix, Abraham.

A disp.: Boer, Mastrantonio, Kumbulla, Reynolds, Calafiori, Villar, Bove, Zalewski, Carles Perez, Shomurodov, Mayoral.

All.: Mourinho.

JUVENTUS: Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Rugani, De Sciglio; McKennie, Locatelli, Bentancur; Dybala, Kean, Chiesa.

A disp.: Perin, Senko, Chiellini, Arthur, Morata, Pellegrini, Bernardeschi, Kaio Jorge, Rabiot, Ake, Kulusevski.

All.: Allegri (in panchina Landucci).

Arbitro: Massa. Assistenti: Carbone - Peretti. IV uomo: Giua. VAR: Di Paolo. AVAR: De Meo.

PREPARTITA

17.52 - Le squadre entrano in campo per effettuare il consueto riscaldamento prepartita.

17.30 - La Roma comunica su Twitter le scelte di Mourinho:

17.25 - Anche la Juve è all'Olimpico e scende in campo con questa formazione iniziale:





17.15 - Ufficiale la formazione della Roma, come anticipa su Twitter il giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante:

17.05 - La Roma arriva allo stadio Olimpico, come mostra il club con un video su Twitter: