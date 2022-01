Roma e Juventus scendono in campo allo Stadio Olimpico per la 21a giornata del campionato di Serie A. Questi gli episodi arbitrali più significativi del match:

12' - Vistoso tocco di mano di De Ligt nell'area di rigore della Juventus: un tiro di Pellegrini trova l'opposizione del difensore olandese, con la palla che dopo un tocco con il piede carambola sulla mano. Tutto regolare per Massa, che attende comunque il check del Var per far proseguire.