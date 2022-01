Roma-Juventus: El Shaarawy in tribuna per un affaticamento muscolare

Non è sfuggita un'assenza dell'ultim'ora in casa Roma per il match con la Juve. Non ha preso parte al match di stasera Stephan El Shaarawy, che oggi era in tribuna e non a disposizione di Mourinho. Come trapela dallo staff medico del club giallorosso, a fermare il numero 92 è stato un infortunio muscolare, per la precisione un affaticamento al flessore della coscia sinistra. Le sue condizioni verranno valutate nuovamente nelle prossime ore.