Roma-Juventus: al via la vendita libera dei biglietti

A seguito della riduzione della capienza negli impianti sportivi dal 75% al 50%, sono cambiate le modalità di vendita dei tagliandi per Roma-Juventus. Nella giornata di oggi è terminata la fase di vendita per le persone che avevano già effettuato l’acquisto di un biglietto e che dunque avevano precedenza. Dalle 15:30 invece, come ha fatto sapere la Roma, partirà la vendita libera dei tagliandi per la sfida in programma domenica alle 18:30.

? Dal 15:30 partirà la vendita libera sui biglietti ancora disponibili per #RomaJuve #ASRoma — AS Roma (@OfficialASRoma) January 7, 2022