Roma, comunicati i numeri di maglia di Keramitsis e Oliveras

Ieri José Mourinho lo aveva anticipato in conferenza stampa: "Non abbiamo opzioni, penso che non avremo i soliti 12 giocatori in panchina, saranno aggregati 3-4 o magari 5 Primavera". Tra questi ci saranno Jan Codina Oliveiras, meglio conosciuto come Oliveras, e Dimitrios Keramitsis, entrambi alla prima convocazione. La Roma ha comunicato alla Lega i numeri scelti dai due giovani e da Sergio Oliveira (il 27, già comunicato durante la conferenza stampa): Oliveras vestirà la maglia numero 74, Keramitsis la maglia numero 75.