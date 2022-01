ROMA-CAGLIARI: le probabili formazioni dei quotidiani. Dubbio modulo: 4-2-3-1 o 4-3-3. C'è Sergio Oliveira, torna Zaniolo. Chance Felix

LAROMA24.IT – È di nuovo tempo di scelte per José Mourinho: alle 18:00 di oggi i giallorossi scenderanno in campo contro il Cagliari di Mazzarri. Lo Special One oggi per la prima volta potrà contare su Sergio Oliveira, ultimo acquisto in termini temporali: il portoghese giocherà sulla linea dei mediani, in quella che dovrebbe essere una linea a due. Sulla fascia destra conferma per l’altro nuovo acquisto, Ainsley Maitland-Niles. Scelte obbligate al centro della difesa, dovrà Mourinho potrà contare solo su Mancini e Kumbulla.

Dubbio modulo per il tecnico della Roma: possibili sia il 4-2-3-1 sia il 4-3-3. In attacco torna Zaniolo, a completare il tridente alle spalle di Tammy Abraham composto da capitan Lorenzo Pellegrini e Mkhitaryan. Chance per Felix, che scalpita per un posto al fianco dell'inglese: con lui davanti l'armeno scalerebbe a centrocampo nel 4-3-3.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

CORRIERE DELLO SPORT (4-2-3-1): Rui Patricio; Maitland-Niles, Mancini, Kumbulla, Vina; Sergio Oliveira, Mkhitaryan; Zaniolo, Pellegrini, Felix; Abraham

GAZZETTA DELLO SPORT (4-2-3-1): Rui Patricio; Maitland-Niles, Mancini, Kumbulla, Vina; Sergio Oliveira, Mkhitaryan; Zaniolo, Pellegrini, Felix; Abraham

IL MESSAGGERO (4-3-3): Rui Patricio; Maitland-Niles, Mancini, Kumbulla, Vina; Pellegrini, Sergio Oliveira, Mkhitaryan; Zaniolo, Abraham, Felix

IL TEMPO (4-2-3-1): Rui Patricio; Maitland-Niles, Mancini, Kumbulla, Vina; Veretout, Sergio Oliveira; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham

REPUBBLICA (4-3-3): Rui Patricio; Maitland-Niles, Mancini, Kumbulla, Vina; Pellegrini, Sergio Oliveira, Mkhitaryan; Zaniolo, Abraham, Felix

IL ROMANISTA (4-2-3-1): Rui Patricio; Maitland-Niles, Mancini, Kumbulla, Vina; Sergio Oliveira, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.