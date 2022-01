ROMA-CAGLIARI: la formazione UFFICIALE. Debutto per Sergio Oliveira, torna Zaniolo. Squadra all'Olimpico (VIDEO)

LAROMA24.IT - All'Olimpico, davanti a 5mila tifosi dopo la nuova riduzione della capienza negli impianti sportivi, la Roma ospita il Cagliari, decimato dal Covid-19, alla ricerca della vittoria dopo due ko consecutivi. Senza Ibañez e Cristante squalificati e l'assenza di Smalling, José Mourinho opta per il 4-3-3 con Mancini-Kumbulla coppia difensiva, Maitland-Niles e Viña sulle corsie. A centrocampo debutto per Sergio Oliveira con Pellegrini e Mkhitaryan, mentre Zaniolo - out la Juve ed oggi al rientro - completa il tridente d'attacco con Abraham e Felix.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA: Rui Patricio; Maitland-Niles, Mancini, Kumbulla, Viña; Pellegrini, Sergio Oliveira, Mkhitaryan; Zaniolo, Abraham, Felix.

A disp.: Fuzato, Boer, Tripi, Karsdorp, Veretout, Bove, Zalewski, Carles Perez, Shomurodov..

All.: Mourinho.

CAGLIARI: Cragno; Goldaniga, Altare, Carboni; Nandez, Marin, Deiola, Dalbert, Lykogiannis; João Pedro, Pavoletti.

A disp.: Radunovic, Gagliano, Ladinetti, Obert, Pereiro, Zappa.

All.: Mazzarri.

Arbitro: Maggioni. Assistenti: De Meo - Muto. IV uomo: Volpi. VAR: Pairetto. AVAR: Carbone.

PREPARTITA

16.45 - Ufficiale la formazione della Roma, come anticipa su Twitter il giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante:

