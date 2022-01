ROMA-CAGLIARI: arbitra Maggioni

Dal rinnovato sito dell'associazione degli arbitri, arrivano le designazioni per la 3a giornata di ritorno di Serie A. Lorenzo Maggioni, che non aveva ancora arbitrato la Roma in carriera, farà il suo debutto allo Stadio Olimpico nel match col Cagliari. Gli assistenti saranno De Meo e Muto, con Volpi IV uomo. Pairetto e Carbone saranno rispettivamente Var e Avar dell'incontro.

Questo il quadro completo delle designazioni:

SAMPDORIA – TORINO Sabato 15/01 h. 15.00

MASSIMI

CAPALDO – GARZELLI

IV: DIONISI

VAR: MARIANI

AVAR: LONGO

SALERNITANA – LAZIO Sabato 15/01 h. 18.00

ABISSO

SCHIRRU – LANOTTE

IV: MIELE G.

VAR: NASCA

AVAR: TEGONI

JUVENTUS – UDINESE Sabato 15/01 h. 20.45

GIUA

RASPOLLINI – DI GIOIA

IV: FOURNEAU

VAR: CHIFFI

AVAR: CECCONI

SASSUOLO – H. VERONA h. 12.30

PRONTERA

BRESMES – YOSHIKAWA

IV: MARCHETTI

VAR: GHERSINI

AVAR: COSTANZO

VENEZIA – EMPOLI h. 15.00

GIACOMELLI

PALERMO – PERROTTI

IV: MINELLI

VAR: DOVERI

AVAR: PERETTI

ROMA – CAGLIARI h. 18.00

MAGGIONI

DE MEO – MUTO

IV: VOLPI

VAR: PAIRETTO

AVAR: CARBONE

ATALANTA – INTER h. 20.45

MASSA

LO CICERO – VALERIANI

IV: SACCHI

VAR: DI PAOLO

AVAR: GIALLATINI

BOLOGNA – NAPOLI Lunedì 17/01 h. 18.30

MARINELLI

PAGLIARDINI – VONO

IV: SACCHI

VAR: FABBRI

AVAR: ALASSIO

MILAN – SPEZIA Lunedì 17/01 h. 18.30

SERRA

CIPRESSA – GROSSI

IV: SOZZA

VAR: DOVERI

AVAR: VIVENZI

FIORENTINA – GENOA Lunedì 17/01 h. 20.45

MARESCA

MOKHTAR – MIELE D.

IV: DI MARTINO

VAR: CHIFFI

AVAR: MELI

(aia-figc.it)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE