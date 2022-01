Milan, Pioli: "La polemica social della Roma? Non mi interessa"

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Venezia. Il tecnico è tornato anche sul match contro la Roma, caratterizzato da grandi polemiche legate ai vari episodi arbitrali. Queste le sue parole.

Ha consigliato al Milan di pubblicare la foto di Mkhitaryan che sgambetta Krunic dopo il post pubblicato dalla Roma della trattenuta di Tonali su Zaniolo?

"Non seguo i social, non so niente e non mi interessa. Conta la partita di domani".

Contro il Venezia sarà una partita tatticamente diversa rispetto alla Roma?

"Abbiamo palleggiato bene contro la Roma. Il Venezia ci verrà a prendere, dovremo muoverci tanto".